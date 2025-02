Gdyby Niemcy zostały najechane przez kacapów to niemieckie lewactwo by witało ich z otwartymi rękami.

No bo jak to tak mamy strzelać do nich i się bronić? Nie możemy być agresorami. Jeszcze gdyby putin powiedział, że w niemczech są straszni faszyści i naziści których trzeba unicestwić to by bili mu brawo.