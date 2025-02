W przywracanie "wolności" to się może bawić hemegon, najlepiej odroczony trudną do przekroczenia barierą geograficzną.

Zabawa w dobrego wujka przez Polskę kończy się tak że bezpieczeństwo spada, rynek zalewa kapitał niewiadomego pochodzenia, a standardy życia społecznego ulegają degradacji by dorównać ludom napływowym. Jak działać to z głową i nie swoim kosztem oraz nigdy bezinteresownie.