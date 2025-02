Pokaż całość

Nikt cię tak nie wyleczy z miłości do Tuska jak sam Tusk.Nikt cię tak nie wyleczy z miłości do Kaczyńskiego jak sam Kaczyński.Nikt cię tak nie wyleczy z miłości do Lewicy jak sama Lewica.Nikt cię tak nie wyleczy z miłości do Socjalizmu jak sam Socjalizm.Nikt cię tak nie wyleczy z miłości do Partii jak sama Partia.Z demokracji jeszcze się nie wyleczyliście, jeszcze nie stoicie