I dalej nie przeszkadza to bankom z roku na rok podwyższać ceny usług tłumacząc to rosnącymi kosztami. Np. dla mbanku wystarczy podwyżka minimalnego wynagrodzenia o 1,5 pp. w stosunku do zeszłego roku, by zwiększyć opłaty i prowizje za korzystanie z ich dziadowskich usług