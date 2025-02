Piotra Glińskiego

Jak już widzę nazwisko nie szanownego Pana Piotra, to już wiem, że mamy do czynienia z wałem i jako podatnik powinienem się cieszyć, że tak mało.Całe to jego ministerstwo to od A do Z powinno przejrzeć CBA, bo jeżeli chodzi o skalę niegospodarności i marnotrawstwa, to były minister wyprzedził nawet narodowego czempiona.