Może komuś się przyda ta informacja. Wczoraj dzwonił do mnie sąsiad że jednemu znajomemu w nocy otworzyli wszystkie drzwi w aucie i zostawili na oścież. Auto stało jakiś czas, bo miało uszkodzony silnik i czekało do lata na naprawę. Słyszałem też że kolega zauważył ślady na framudze od Priusa, jakby ktoś tam próbował coś wepchnąć i otworzyć. Może nawet się udało, ale to była wersja amerykański i możliwe że to ich zatrzymało. Pokaż całość