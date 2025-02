Czas poprawić edukację. W klasie 10-12 uczniów... Nauczyciel będzie w końcu miał czas zwrócić uwagę na każdego ucznia...

A i mniejsze grupy w przedszkolach/zerówkach nie zaszkodzą... Oczywiście nie będzie to tanie ale efekt edukacyjny będzie ogromny. Bo jak można nauczać w klasach gdy często jest ponad 30-tu uczniów - nauczanie w takich warunkach to fikcja - przygotowuje/tresuje sie tylko do zdawania testów...