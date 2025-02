I niestety, ale trzeba będzie łączyć szkoły. W zeszłym roku urodziło się 252 tys dzieci:

- To 7% mniej niż rok temu

- 24% mniej niż 3 lata temu

- 37% mniej niż 6 lat temu



Do tego obstawiam (ale na to nie mam danych), że większy spadek urodzeń był w miastach małych (np. Kłodzku) niż w dużych (bo jest odpływ młodych ludzi z mniejszych miast = jest mniej osób w wieku Pokaż całość