średnio co 10 lat słysze ze to koniec programistów a poki co zarobki idą do góry i nasza praca jest coraz to wygodniejsza, AI sprawilo taką wygode ze to jak przejscie dla kopacza rowów z łopaty na koparkę, dodatkowo dzieki AI nie ma sensu zatrudniac juniorów bo AI jest od nich lepsze wiec calkowicie zabetonuje to rynek i eksperci beda mieli zero konkurencji