Zadziwiające jest to że jest to zawsze szok, nowość i nikt o tym nie wiedział, nie mówił. Zarówno jeżli chodzi o budżet Unii jak i Polski.

Nie wiem jak tobjest ze jest to tak malo transparentne na co ida nasze pieniadze.

Powinnonbyc tak ze oprocz tajnych wojskowych zakupów mogę wszystko sprawdzić kilkoma kliknięciami. Podejrzewam że nawet w miastach, gminach, powiwtach, starostwach, województwach jest tak samo a maja mniejszy rozmach i powinno byc Pokaż całość