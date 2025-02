Co by było, gdyby żydzi byli w takiej sytuacji?



Cały reddit byłby zalany postami, że pomijanie "SKŁODOWSKA", to seksizm, rasizm, mizoginia. Oczywiście poprawną angielszczyzną.

Minąłby rok, a cały świat (poza Francją) by mówił: Maria Skłodowska.