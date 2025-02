Ja miałem okazję zakupić diamenty, tylko gość potrzebował 850 dolarów, żeby polecieć do Ivory Coast po dokumenty, bo diamenty miał zdeponowane w banku. Kurde, taka okazja...

Potem z nim trochę pogadałem na WhatsAppie, że musiałem wyjechać do sąsiedniego miasta, ale może mnie tam spotkać i dam mu gotówkę. I pojechał debil pod adres (pisał mi "ale tu nic nie ma!")

Jakieś 2 lata później napisał do mnie drugi raz, chyba zapomniał, że