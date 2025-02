Niezależnie od elektryfikacji zachodniej motoryzacji Chińczycy tak czy siak weszliby do Europy ze swoimi samochodami po cenach dumpingowych. Polak dziś się cieszy, że tanio a jutro będzie płakał jak go wyleją z pracy w branży automotiv (nie skumał do dzisiaj dlaczego wcześniej wylali go z fabryki obuwia a potem montowni telewizorów).