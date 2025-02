To było monstrum - widać to chyba dopiero na zdjęciu w porównaniu z B-29



Ale 10 silników - szaleństwo! I jeszcze 6 śmigieł plus 4 odrzutowe. Przez to trapiły go problemy - miał przezwisko "two turning, two burning, two smoking, two choking and two more unaccounted for". Przylukajcie na filmie pulpit inżyniera lotu, chłop miał stresującą robotę



Ciekawostka nr 1 - testowano opcję "statek-matka" - B-36 miał przenosić do samoobrony małe śmieszne Pokaż całość