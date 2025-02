Sprzedający coraz częściej obniżają ceny w ogłoszeniach, by dostosować je do słabszego popytu, licząc na przyciągnięcie klientów. Szybka sprzedaż stała się rzadkością, a liczba dostępnych ofert zdecydowanie wzrosła. Część osób dalej nie wie, co robić i wstrzymuje się z szukaniem mieszkania.