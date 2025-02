Fajnie wiedzieć, ale to że jakiś komuch czy donosiciel (nawet jeśli nim był, bo tego nie wiem) jest szefem w prywatnej spółce jakoś nie boli mnie tak bardzo jak to, że komunistyczny prokurator jest sędzią Trybunału Konsytucyjnego. No bo skoro nawet PiS wsadzał na najwyższe i najważniejsze stanowiska w państwie psiaki komunistów, to co się dziwić, że ludzie, których PiS oskarża o bycie komuchami robią to samo ¯\(ツ)/¯