Czy wy do k---y nędzy jesteście normalni?

Bezrobocie zimą ZAWSZE rośnie z powodu prac sezonowych więc nagłówek to manipulacja, a w komentarzach nikt nie zauważył, że bezrobocie w styczniu 2025 jest NAJNIŻSZE od 1990 roku xD

Ten artykuł to wręcz ordynarne kłamstwo stawiające tezę, że bezrobocie powinno spadać a rośnie, opierając się na danych które pokazują, że bezrobocie spada.