Pieniądze to jest rzecz względna. Dla kogoś kto zarabia najniższą krajową 30 tysięcy to będzie majątek, a dla piłkarza Ekstraklasy, który zarabia 200-300 tysięcy złotych miesięcznie to będą grosze. Akcja dotyczy piłki, to podejrzewam, że jakiś zawodowy piłkarz wpłacił.