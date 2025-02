W PL nie wejdzie. Jeśli PO to wprowadzi (jak podwyższony wiek emerytalny), to Pis wygra samodzielnie wybory i to zniesie.



Natomiast Pis raczej na bank nie opodatkuje w ten sposób swojego elektoratu po kruchej wygranej pisu+konfy w 2027.



Głównym sposobem na powiększenie wpływów budżetowych obu partii jest wciąganie coraz więcej podatników do drugiego progu podatkowego przez brak jego waloryzacji. To im starcza.