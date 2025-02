Za każdym razem kiedy temat wraca, dostaję minusy. Za każdym razem każdemu to w oczy kole. To samo tyczy się bańki mieszkaniowej, cen żywności, itd.



Polak jest rozrzutny. Zastaw się, a wystaw się. Polak kupuje rzeczy, na które go nie stać. Wszystko w kredo.

A to wszystko w imię leczenia kompleksów "dzieci komuny". Nie mówię, że trzeba żyć jak asceta. Tym niemniej zastanowiłbym się, czy potrzebuję siedmioosobowego SUVa dojeżdżając tylko w mieście