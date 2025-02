Ilość wyroków pierwszej instancji anulowanych lub zmienionych o 180 stopni przez drugą instancję daje do myślenia. Po pierwsze JAKIM CUDEM sędziowie mogą ocenić daną sytuację aż tak różnie? Są przecież przepisy prawne i one są aż tak ch.jowo napisane, że sędzia nie ma ŻADNYCH ograniczeń? Jak w rzucie monetą albo orzeł, albo reszka? To po ch.j nam sądy, rzucajmy monetą, będzie dokładnie tak samo, tylko taniej.