To nie jedyny tam wypadek jądrowy. Swego czasu Amerykanie wykuli tam w lodowcu bazę z rakietami przeciwko ruskim i zasilali ją reaktorem jądrowym, który zaczął się zapadać. Poza tym był problem z recyklingiem wody z reaktora to wypuszczali ją normalnie do wód gruntowych, a potem całość porzucili.