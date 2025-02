Dach przekształca 100% energii słonecznej w ciepło a panel minimum 20% przekształca w prąd

Pokaż całość

polemizowałbym:- panel z definicji jest ciemny, dach może być jasny i odbijać światło- w nocy panel "wyświeca" ciepło w dwie strony - w kosmos (ok) i w ziemię (nie ok) dach nawet jak oddaje ciepło do środka to jak zostaje ono na poddaszu to nie jest to problem a raczej zaleta bo nie