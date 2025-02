Norwegia to złoty gral dla wszystkich producentów w europie. Dla tych, co nie pamiętają albo nie wiedzą.



W EU producenci muszą mieć średnią wartość produkowanego CO2 na samochód poniżej pewnego poziomu. Im bardziej przekroczą ten poziom, tym większa kara... przepraszam danina na naprawę klimatu ;)



Norwegów stać na kupowanie elektryków, w przeciwieństwie do Polaków czy Litwinów, więc wszyscy producenci robią co się da, by im wpychać elektryki.