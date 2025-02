Były już Wójt Gminy Niemce do spółki Radą Gminy zmienili plan zagospodarowania przestrzennego tak, że pośród niskiej wiejskiej zabudowy powstaną 7 kondygnacyjne bloki. Samo osiedle podwoi liczbę mieszkańców wsi. Co ciekawe, działki należały m.in do byłego Wójta i jego zastępcy.