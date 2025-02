Censurowanie niektórych słów jest delikatnie rzecz ujmując szczytem indolencji, zakłamania i zwykłego debiliznu. Czemu to ma służyć? Obecnie chcąc napisać słowo takie jak stszelanina trzeba je pisać z błędem, bo inaczej bedzie nieczytelne. Po co to jest? Chyba wyłącznie by wkurfiać czytelników, bo nie sądzę aby źli ludzie dzięki tak radykalnej akcji przestali gfałcič, zaabijać, mordofać, czy stszelać do kogoś. A może celem jest aby ludzie zaczęli pisać jak analfabeci a czytające Pokaż całość