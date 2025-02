Dla mnie nienormalne jest to że ciągle zajmujemy się tym samym. Zrobić 3 lata więzienia za propagowanie takich treści wśród dzieci i grzywnę to się to skończy. Jest tyle ważnych tematów, a my ciągle zajmujemy się głupotami. Nic dziwnego że chińczycy prześcigają europę we wszystkim.