Ludzie nie bądźcie debilami

Kiedyś dzwonili i naciągali na kasę a dzisiaj wykorzystuja swoje lokale i krecą filmy, ze niby hakerzy przejeli kamery i pokazują twarze scamerów, blokują kompy

Wszystko to by była oglądalność i by kasa nadal płyneła. tyle ze z Youtube

Już haker włamał się do kamery na korytarzu, już jest w sali, już ma podglad na kompa Radzasha a i jeszcze wcześniej pokazał haker zdjęcie z lotu ptaka na Pokaż całość