Jeżeli imigranta można zatrudnić tylko na podstawie umowy o pracę to nic dziwnego.



Polaka robaka we własnym kraju takie przywileje nie obejmują żeby pracodawca musiał zatrudniać na umowie o pracę.



Wiadomo... imigranci to dla tego kraju nadzieja a obywatel to smutna konieczność dlatego trzeba imigrantom dać przywileje i prawa których obywatel nie posiada.