I co? Jedyny pomysł i rozwiązanie to dopłaty do kredytów na zabójczo drogie mieszkania? To jest taka drabinka eskalacyjna jak źle jest:



1. Nie stać mnie na mieszkanie za kapitał własny.

2. Nie ma szans na kredyt, aby kupić to mieszkanie. Bank uważa że jesteś zbyt biedny na cokolwiek, pat!



Kraj stał się antyludzki i udajemy że jest ok i jakoś to będzie. Szaleństwo bo ceny mieszkań oszalały.