To jest tylko jeden z przykładów, a i tam mniej ważny. W Irlandii jest stosunkowo dużo aut na baterie. Bo to mały i bogaty Kraj. A to, co jest ciekawe, to spojrzenie na te samochody na drodze. Poza tymi "najbogatszymi", w Liściach i im podobnych kierowcy i pasażerowie jeżdżą w ciepłych, pozapinanych kurtkach i często w czapce i rękawiczkach (mówię o okresie zimowym). Te pojazdy rzadko jada z prędkością dopuszczalną. Zawsze wolniej.TIRY Pokaż całość