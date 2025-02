Ludzie dalej myślą, że jak założą/dołączą do związków zawodowych to będą nietykalni. Od dawna pracodawcy z takimi właśnie robili porządek, znajdowali na nich jakieś pierdoły by wywalić z pracy i ostrzec innych przed podobnym pomysłem. Jeżeli w firmie istnieją związki zawodowe to w większości czerpią z tego korzyści zarówno pracodawca jak i związki zawodowe po wcześniejszych ustaleniach. Osoby zakładające związek zawodowy na terenie większej firmy zawsze źle kończą.