Składki na ubezpieczenie na życie to jest kosmos. O ile w przypadku śmierci, może zadziała i wypłacą pełną sumę, to w przypadku uszczerbków na zdrowiu wypłaty to śmiech na sali.

Kolega przez kilka lat płacił co miesiąc ponad 300 zł za super ubezpieczenie. Skomplikowane złamanie nogi i odszkodowanie 500 zł. Odwołał się i dostał 2000 zł. Oczywiście wkurzył się i wypowiedział polisę.