Naród mówi: nie chcemy.

Politycy na to: nikt was nie pyta o zdanie, śmiecie.



Przecież dla polityków zachodu nie ma już żadnego znaczenia koncept narodów. Oni budują system, który będzie działać niezależnie od istnienia Polaków, Niemców, Francuzów, czy Szwedów. Powoli sobie wymieniają populację i to przy bierności zindoktrynowanych społeczeństw, które zostały wytresowane do odczuwania lęku na hasło nacjonalizm.



Bądźcie grzeczni i bójcie się nacjonalizmu. Nacjonalizm to szowinizm. Polska dla imigrantów! Europa codziennie Pokaż całość