Najlepsze w tym wszystkim jest to jak huta pracowała do tej pory. Przez jakieś 2 lata ciągle na postoju. Zmieniano właścicieli i władze. Pracownicy dostawali pełna pensje, premie na święta, podwyżki inflacyjne. Wszystko to przy 0 produkcji. Od wielu lat kręci się tam konkretny wałek. Ciekawe co teraz z tego wyniknie