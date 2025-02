Z chłopakami w wakacje ciskaliśmy na xbx 360

Zero stresu naście lat się miało, dyskutowaliśmy co będziemy roić jak będzie 18 gdzie się nie pójdzie gdzie nie pojedzie.

Warszaw życie nocne nikomu nie obce.

Co z tego wyszło? Po dwóch magisterkach i 8 latach w branży, jestem wypalony przeżuty i wypluty, nie wiem co robić dalej.