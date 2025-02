a teraz kretynie prawni jak skleicie zorganizowaną grupę przestępczą z przestępstwem urzędniczym gdzie delikwent nie miał żadnej korzyści majątkowej co jest warunkiem konicznym do postawienia zarzutu zorganizowanej grypy przestępczej ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



"mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków, a także poświadczanie nieprawdy"



to państwo to mem