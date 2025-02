Ja pamiętam z przedszkola, że potrafiłem np godzinę siedzieć patrząc w okno i łzy mi same płynęły, naprawdę to pamiętam, oczywiście przez mgłę ale na tyle wyraźnie, że nawet salę dla dzieci jestem w stanie opisać. Już wtedy coś kazało mi płakać nad ludzkim losem, tylko jeszcze nie wiedziałem co xD Oczywiście później się rozkręciłem do tego stopnia, że drugą traumę jaką pamiętam to jak mnie zamknęli w ciemnym schowku na szczotki Pokaż całość