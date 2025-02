Nie byłem w Wiedniu a nie ukrywam że chodzi za mną chęć odwiedzenia i popróbowania miejscowych specjałów :) Sachertorte, prawdziwy wiener schnitzel z cielęciny, jakieś dobre winko a na mieście fajny kebab bo tam dużo Turków to mają pewnie dobre. Ale ja raczej wolę shish kebab, te takie na małych patyczkach, robione z mielonej baraniny niż to okrawane nożem do bułki albo pity.