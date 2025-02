Filmiki i zdjęcia są sprzed jakiegoś czasu, prezydent Salvadoru wziął się za przestępczość zorganizowaną.



"Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje, że członkostwo w gangach będzie ścigane jako przynależność do nielegalnych grup, za co grozi kara od 20 do 30 lat pozbawienia wolności. Ustawodawcy ustanowili również kary od 40 do 45 lat pozbawienia wolności dla twórców, organizatorów, szefów, przywódców, finansistów lub prowodyrów."



Przynależność do gangu jest karana niezależnie od wieku, i tak posprzątali kraj.