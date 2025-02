Co to za grafomański wysryw z gazwybu?



1. Gierkówka byla prowadzona najczesciej po nowych sladach. Tylko miedzy katowicami a czestochowa prowadzila po starej scieżce drogi. miedzy czwa a piotrkowem nadal jest stara 91-ka. Nikt nia nie jezdzil jak nie musial bo nowa gierkowka byla znacznie lepsza od tego co bylo poprzednio. E67/8 byla rozbudowana do dwu pasow i miala znacznie lepsza jakosc oraz w duzej mierze brak drzew obok.



2. Co to za p--------y Pokaż całość