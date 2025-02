Akurat w przypadku niemieckich koncernów samochodowych to nie ma co ściągać z nich odpowiedzialności, bo to "zielony ład".

Zielony Ład był forsowany przez niemieckich polityków, którzy byli finansowani i wspierani przez niemiecki przemysł, który miał się oprzeć na tanim ruskim gazie.

A teraz sprawa się rypła i niemieckie koncerny palą głupa "o my biedni, zielony ład nas dojeżdża!".