Trumpa można lubić, albo nie, jednak nie można mu odmówić tego, że BŁYSKAWICZNIE realizuje swój program wyborczy.

U nas nie da się zrealizować 100 konkretów na 100 dni - bo to tylko takie hasło było, bo koalicjanci nie pozwalają itd. itp.

On robi to co zapowiedział, że zrobi a co najważniejsze - przywraca normalność!