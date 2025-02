Poseł Dorota Loboda z PO mówi, że jej partia jest za całościową strategią dla mieszkalnictwa, w tym za dopłatami do kredytów. Dla osób chcących mieszkanie na własność powinny być rozwiązania dotyczące dopłat do kredytów. Jak widać Tuskowi zależy, aby dopłaty dla deweloperów wepchać Polakom do gardeł