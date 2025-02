Jesteśmy równi wobec prawa od ponad stu lat, to jest ponad 5 pokoleń. Jeżeli kobietom dalej jest źle, a jednocześnie znaleźliśmy się na skraju wyginięcia to może warto zawrócić, zamiast dalej w to brnąć.



Za chwile zostaniemy skolonizowani przez prymitywne ludy postępujące w tej materii odwrotnie. Jeżeli wyginiecie całej rasy nie daje nikomu do myślenia to ja juz nie wiem co ma dac