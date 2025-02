ja już w x-kom nie kupuję po tym jak wcisnęli mi drogie ubezpieczenie telefonu "na wszystko" które oczywiscie potem okazało sie ściemą i jak przyszło co do czego to nie chcieli wypłacić. potem jak sprawdziłem opinie w necie to masa ludzi pisałą to samo- w sklepie zapewniają a firma nie wypłaca

to chyba sie ucare nazywało