Zero,jak komisja uchwaliła 30 dni aresztu to powinni sie zabrać za jakieś 3 tygodnie, a Ziobro niech sobie spokojnie czeka w areszcie na doprowadzenie przed komisję - komisja wzywała go wielokrotnie,nigdy nie miał czasu, to teraz powinien posiedzieć, i poczekać na komisję w areszcie.Brak szacunku do członków komisji powinien skutkować aresztem.Pytanie tylko dlaczego tak późno.¯_(ツ)_/¯