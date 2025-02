W afryce mamy 1,373 miliardów ludzi. W Europie 742,3 milionów.

Jak spotykam zwolenników pomagania to zadaje im proste pytanie.

Po ilu milionach sprowadzonych imigrantów stwierdzą, że w sumie to już wystarczy?

I co będą robić z resztą tych ludzi którzy będą chcieli się dostać tutaj? Będą ich ładnie prosili żeby wrócili do siebie?

NO i co jak nie posłuchają i będą się tu wpychać nadal..

To wtedy nagle staną się zwolennikami stawiania pola minowego i Pokaż całość