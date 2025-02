Pamiętajcie tylko, że mamy dwa określenia:

"Data minimalnej trwałości"

"Termin przydatności do spożycia"



Ten pierwszy określa, że produkt jest zdatny do spożycia MINIMUM do np. 31.12.2025. Oznacza to, że po tej dacie produkt też będzie w porządku i można go bezpiecznie o--------ć. Np. makarony, kasze, ryże, kawa, herbata itp

Drugi natomiast wyznacza konkretną granicę i wskazuje, że jeśli zjesz go po 31.12.2025 to dzwoń już do AS Bytom i szybko pisz testament.