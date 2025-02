Nie ma co zwalać picia alkoholu na prace czy stres... bo jak by ten sam Mirek dostał awans to też by się n---------ł, prawda taka jest, że mamy długa historie alkoholową jako naród od średniowiecza do komuny. Przecież w komunizmie porządny zakład pracy, nie miał ani jednego trzeźwego pracownika nie zależnie czy to szpital czy fabryka.